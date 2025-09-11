القليوبية توقع عقد نظافة جديد لشبرا الخيمة والخصوص (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، توقيع عقد جديد لخدمات النظافة والجمع بشبرا الخيمة والخصوص. يمتد العقد لمدة 10 سنوات مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ويهدف لتحسين منظومة إدارة المخلفات بالمدينتين.

وأكدت الوزيرة، خلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حرص الحكومة على تحسين مستوى النظافة وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، مشيرة إلى أن إشراك شركات القطاع الخاص الوطنية يعزز كفاءة التشغيل.

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بالأداء المتميز للشركة، مؤكدًا أن تجديد العقد يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

بدوره، عبر حسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، عن اعتزازه بثقة الحكومة، مؤكدًا التزام الشركة بتوفير أحدث المعدات والعمالة المدربة لتحقيق الأهداف المرجوة.