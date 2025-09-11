إعلان

تعليم جنوب سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بورش تدريبية على المناهج المطورة

02:51 م الخميس 11 سبتمبر 2025
جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، برنامجا تدريبيا لتمكين معلمي اللغة العربية من المناهج المطورة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025- 2026، تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وتابع عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات التدريب، مشيرا إلى أن التدريب يستهدف معلمي مادة اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية بإدارات "شرم الشيخ، دهب، نويبع" لتدريب على مناهج اللغة العربية الجديدة المطورة للعام الدراسي الجديد، لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتدريس المناهج الجديدة بفعالية، وإضافة تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة، أن البرنامج التدريبي يتضمن تطوير مهارات المعلمين في تحسين قدراتهم على التخطيط للدروس، واستخدام استراتيجيات تدريس متنوعة، وتقييم أداء الطلاب طبقا لتعليمات الوزارة.

ومن جانبه، قال إبراهيم هجرس، موجه عام اللغة العربية، إن أهمية هذه البرامج تكمن في تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة الأداء التدريسي.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبي على المنهج المطور للغة العربية يؤكد على الاستراتيجيات الحديثة في التدريس، واستخدام التقنيات التعليمية المتطورة، وشمل التدريب ورش عمل تطبيقية وجلسات تفاعلية لضمان الاستفادة القصوى من المحتوى المقدم.

ورش تدريبية تعليم جنوب سيناء العام الدراسي الجديد
