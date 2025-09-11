محافظ القليوبية يتابع مشروعات تطوير ممشى أهل مصر ببنها وكورنيش القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي للمرحلة "د" من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، إلى جانب خطة تطوير كورنيش النيل بمدينة القناطر الخيرية.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين المظهر الحضاري للمدن، وتوفير مساحات خضراء ومتنفس عام مجاني لجميع المواطنين، بما يسهم في تعزيز المقومات السياحية وزيادة الجذب الاستثماري بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ التصميمات الهندسية للمرحلة الجديدة من ممشى أهل مصر ببنها، والتي تتضمن إنشاء مدرجات رخامية وأماكن مخصصة للجلوس والاستراحة تسمح للزوار بالاستمتاع بإطلالة مباشرة على النيل، إلى جانب مسارات مهيأة لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية.

وشدد على ضرورة الإسراع في التنفيذ مع مراعاة دمج الهوية البصرية لمحافظة القليوبية بما يضمن التناسق الجمالي بين جميع مراحل المشروع.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع مستجدات تطوير كورنيش القناطر الخيرية، ضمن خطة العام المالي الجاري، حيث يستهدف المشروع الحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة وتحويل الكورنيش إلى منطقة جذب سياحي رئيسية تدعم مكانة القناطر كأحد أهم المقاصد الترفيهية في مصر.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والمهندس مدحت عبد الرحمن رئيس جهاز القاهرة الفاطمية.