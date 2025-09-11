دورة تدريبية حول منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية عقد الندوات والدورات الإرشادية التي تسهم في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، فضلًا عن تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم بما يحقق الاكتفاء الذاتي.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن المديرية وبالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، برئاسة الأستاذ الدكتور محمود عطية عميد الكلية، أطلقت فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "منتجات نحل العسل وقيمتها الطبية والعلاجية" بحضور نخبة من أساتذة الكلية.

حضر الدورة الدكتور سعد الشكعة أستاذ تربية النحل، والدكتورة جميلة شحاته أستاذ الحشرات الاقتصادية، إلى جانب عدد من المهندسين الزراعيين بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدورة تناولت التعريف بأهم منتجات نحل العسل وقيمتها الغذائية والعلاجية في مواجهة بعض الأمراض مثل خشونة المفاصل وعلاج الجروح كالقدم السكري ونزلات البرد، كما شملت استعراض منتجات العسل المتعددة ومنها عسل النحل وحبوب اللقاح والغذاء الملكي والبروبوليس والشمع، إضافة إلى التعريف بكيفية إنتاج الملكات والطرود.

واختتمت الدورة بزيارة عملية لمنحل الكلية، حيث تعرف المشاركون عن قرب على منتجات النحل المختلفة وآلية التعامل مع الخلايا، بما يعزز من خبراتهم التطبيقية في هذا المجال.