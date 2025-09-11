الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تواصل محافظة الإسماعيلية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لحملة إزالة التعديات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حقوق الدولة، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ الحملة التي تجري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري، إلى جانب محافظة الإسماعيلية وجهات الولاية المختلفة.

وشهد مركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم، تنفيذ إزالة لـ 36 حالة تعدٍّ، أسفرت عن استرداد مساحة 15 فدان و11 قيراط من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة تعديات بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة بمساحة بلغت 1077 مترًا مربعًا. وقد جرت الحملة بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، ونائب رئيس المركز، إلى جانب قوات إنفاذ القانون.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن أعمال الإزالة تتم وفق برنامج زمني محدد بالتنسيق مع جهات الولاية، مشددًا على أهمية منع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي المستردة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين. كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية للتأكد من الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن الموجة 27 لحملة إزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2025، وتستمر المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، على أن تُنفذ المرحلة الثالثة في الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025.





