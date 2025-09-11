

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب أهالي قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء الأربعاء، بحالة من الصدمة عقب تصادم 2 دراجة نارية يستقلها شباب من القرية، أثناء سيرهم بطريق "الراهب كفر المصيلحة".

وفور وقوع الحادث، انتقل عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لإنقاذ الحالات، إذ تعرضوا لكسور وكدمات ونزيف دماء، فيما وصفت بعض الحالات بـ"الخطيرة".

أسامة رمضان، أحد أهالي القرية أكد أن المصابين من أبناء القرية، قائلا: "بالنسبة لحادث التصادم الشديد بين موتوسيكلين، أصيب أيمن محسن، -المنجد- وابنه، مع آخرين من الراهب نتج عنه خلع فى كتف "أيمن" وإصابة ابنه إصابات بالغة، وكذلك المصابين من الراهب، وهم جميعًا الآن بمستشفى الجامعة، وحالة الجميع حرجة".