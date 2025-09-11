الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، خلال زيارته للإسماعيلية تلبيةً لدعوة المحافظ.

جاء ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس هيئة قناة السويس، الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة.

ورحب محافظ الإسماعيلية بالسفير محمد العرابي، مؤكدًا سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار نشر الثقافة والتوعية للمواطن الإسماعيلي في مختلف الجوانب، وأبرزها الجانب الدبلوماسي والدور الحيوي الذي تقوم به مصر لمواجهة كافة التحديات.

وأعرب السفير محمد العرابي عن تقديره للدعوة التي تلقاها من محافظ الإسماعيلية، مؤكدًا سعادته بزيارة المحافظة، حيث لاحظ خلال زيارته القصيرة حجم التنمية والاهتمام الذي توليه الدولة لها. وأشار إلى أن الإسماعيلية كانت وما زالت مصنعًا للرجال والأبطال والمقاومة، وأن شعبها معروف بحب الثقافة والفنون.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المبادرة التي أطلقها محافظ الإسماعيلية منذ توليه قيادة المحافظة بأن تكون الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون.