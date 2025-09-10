عشاء العُرس يتحول لكارثة.. إصابة 16 شخصًا بتسمم غذائي بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 16 شخصًا في محافظة السويس بنزلة معوية مصحوبة بأعراض التسمم، بعد تناولهم وجبات داخل عرس بالقطاع الريفي شمال مدينة السويس.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا يفيد إصابة 16 شخصًا، أغلبهم في عمر الشباب، عانوا آلامًا بالبطن بعد تناولهم العشاء في عرس بقرية أبو سيال بحي الجناين.

وعلى الفور، وجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق إسعاف السويس، سيارات الإسعاف من نقاط الارتكاز القريبة لموقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وقال مصدر طبي: "إن رجال الإسعاف قدموا الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم في سيارات الإسعاف، إذ كانوا يعانون من آلام في المعدة، وجرى استكمال العلاج واتباع البروتوكول الطبي عقب وصولهم إلى المجمع".

وأوضح مصدر طبي مسؤول بمجمع السويس الطبي أن قسم الطوارئ استقبل 16 مصابًا يعانون أعراض تسمم عقب تناول طعام مطبوخ في عرس عائلي، وحالتهم مستقرة، وليس بينهم أية حالات خطرة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، مع التوجيه بتحليل عينات من الطعام للتأكد من صلاحيته، واستدعاء المسؤولين عن الفرح وسؤالهم حول مصدر الوجبات التي قدموها للمعازيم، للوقوف على طبيعة ما تناوله الأفراد المصابون، وتحديد إذا ما كانت الوجبات قد اشتُريت من المطاعم أو أعدها الأشخاص المعنيون بالعرس.