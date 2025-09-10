إعلان

ضبط نصف طن لحوم وأسماك فاسدة في قويسنا بالمنوفية (صور)

10:47 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    ضبط نصف طن لحوم وأسماك فاسدة في قويسنا بالمنوفية
المنوفية - أحمد الباهي:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش موسعة على المحال والأسواق، برئاسة هناء عقيلة، رئيسة المدينة، لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق.

شارك في الحملة هيثم صادق، نائب رئيس المدينة، والدكتور هاني شمس الدين، مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري، وعدد من الأطباء البيطريين.

وجرى ضبط نصف طن من الأسماك المملحة "السردين"، واللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة المضبوطات للنيابة العامة.

وأكدت رئيسة المدينة أن الحملات مستمرة يوميًا وبشكل مفاجئ، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد الصحة العامة، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات حفاظًا على سلامتهم وأمنهم الغذائي.

