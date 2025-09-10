القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع اللواء رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، لمناقشة آليات التعاون لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي وتنمية الحرف اليدوية.

وأكد المحافظ أن ملف محو الأمية يمثل أولوية قصوى ضمن خطط التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين جامعة بنها، والجهات التنفيذية، والجمعيات الأهلية، لتوفير برامج تعليمية مرتبطة بالتدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بما يعزز فرص التمكين الاقتصادي ويرفع مستوى معيشة المواطنين.

وتطرق اللقاء إلى استغلال منشآت وزارة التضامن الاجتماعي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر، لتنفيذ أنشطة الهيئة العامة لتعليم الكبار، خاصة المشروعات الحرفية وبرامج التدريب المهني التي تستهدف فئات متعددة من المجتمع.

وأشاد اللواء رائد هيكل بجهود محافظة القليوبية في دعم ملف محو الأمية وتعليم الكبار، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء المحليين يسهم في تحقيق رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وشهد الاجتماع حضور الأستاذ أشرف بدوي، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالقليوبية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.