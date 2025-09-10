محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد حبارير رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وممثلي الحماية المدنية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتراخيص، ومديري المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومنطقة ضرائب سوهاج، والغرفة التجارية، ومديري إدارات البيئة والحوكمة بالمحافظة.

وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية إدخال كافة الكيانات غير الرسمية من ورش ومحلات ومشروعات صغيرة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال استخراج التراخيص اللازمة، والالتزام باشتراطات الحماية المدنية، مع حصر أعداد العمالة والأيدي العاملة بتلك الأنشطة.

ووجه المحافظ بإعداد قرار يمنع منح تراخيص أو تصاريح للمحلات التي تمثل خطورة الواقعة في الممرات الضيقة بنطاق المدن والأحياء، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، موجها بحصر شامل للتراخيص المؤقتة الصادرة عن جهاز المشروعات، والوقوف على المعوقات التي تواجهها، والعمل على وضع حلول عاجلة لها.

كما تناول الاجتماع بحث الآليات القانونية المنظمة لعمل المحلات التجارية، حيث أكد المحافظ على أنه لن يُسمح بوجود أي محل أو ورشة بدون ترخيص سواء من الوحدات المحلية أو ترخيص مؤقت من جهاز المشروعات، مع العمل على تقنين الأوضاع بشكل كامل.

واختتم الاجتماع بمناقشة ضعف المياه بمنطقة شارع القيسارية بحي غرب، ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة ضعف المياه بالقيسارية، وإعداد تصور وحلول عاجلة للتعامل مع منظومة الحريق بالمنطقة نظرًا لطبيعتها التجارية ذات الكثافة العالية، مشددًا على تشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد تضمن ممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الإسكان، لوضع حل دائم لإنشاء شبكة حريق متكاملة بالمنطقة، مع إحلال وتجديد شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي.