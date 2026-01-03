طقس اليوم.. تحذير من الشبورة الكثيفة والصقيع على المزروعات .

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مشيرةً إلى أنه سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء خلال النهار، مع استمرار برودة الطقس ليلاً على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن هناك فرصًا لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى احتمال تشكل شبورة مائية صباحية من الساعة 3 حتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأعلنت الهيئة، عن وجود فرصًا ضعيفةً لهطول أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع غيابها تقريبًا عن باقي المناطق.

وأفادت الأرصاد، أن حالة الملاحة البحرية ستكون مضطربة على البحر الأحمر وخليج السويس، مع سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، بينما البحر المتوسط سيكون خفيفًا إلى معتدل مع ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وبينت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن على النحو التالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري:

القاهرة: العظمى 19 درجة - الصغرى 9 درجات

العاصمة الجديدة: العظمى 19 درجة - الصغرى 8 درجات

6 أكتوبر: العظمى 19 درجة - الصغرى 7 درجات

بنها: العظمى 18 درجة - الصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: العظمى 18 درجة - الصغرى 11 درجة

العلمين: العظمى 17 درجة - الصغرى 10 درجات

مطروح: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات

السلوم: العظمى 18 درجة - الصغرى 9 درجات

سيوة: العظمى 17 درجة – الصغرى 6 درجات

شمال الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: العظمى 19 درجة - الصغرى 10 درجات

وادي النطرون: العظمى 18 درجة - الصغرى 9 درجات

كفر الشيخ: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات

بلطيم: العظمى 19 درجة - الصغرى 10 درجات

المنصورة: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات

الزقازيق: العظمى 18 درجة - الصغرى 9 درجات

شبين الكوم: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات

طنطا: العظمى 18 درجة - الصغرى 11 درجة

دمياط: العظمى 19 درجة - الصغرى 9 درجات

بورسعيد: العظمى 19 درجة - الصغرى 10 درجات

شمال سيناء وجنوبها:

العريش: العظمى 18 درجة - الصغرى 9 درجات

رفح: العظمى 17 درجة - الصغرى 9 درجات

رأس سدر: العظمى 20 درجة - الصغرى 6 درجات

نخل: العظمى 16 درجة - الصغرى 2 درجة

كاترين: العظمى 12 درجة - الصغرى 11 درجة

الطور: العظمى 20 درجة - الصغرى 9 درجات

طابا: العظمى 17 درجة - الصغرى 14 درجة

شرم الشيخ: العظمى 23 درجة - الصغرى 11 درجة

شمال وجنوب الصعيد:

الغردقة: العظمى 21 درجة - الصغرى 12 درجة

رأس غارب: العظمى 25 درجة - الصغرى 6 درجات

سفاجا: العظمى 24 درجة - الصغرى 11 درجة

مرسى علم: العظمى 24 درجة - الصغرى 11 درجة

شلاتين: العظمى 25 درجة - الصغرى 12 درجة

حلايب: العظمى 24 درجة - الصغرى 6 درجات

أبو رماد: العظمى 24 درجة - الصغرى 11 درجة

مرسى حميرة: العظمى 23 درجة - الصغرى 16 درجة

أبرق: العظمى 19 درجة - الصغرى 7 درجات

جبل علبة: العظمى 19 درجة - الصغرى 7 درجات

رأس حدربة: العظمى 20 درجة - الصغرى 6 درجات

الفيوم: العظمى 21 درجة - الصغرى 8 درجات

بني سويف: العظمى 24 درجة - الصغرى 10 درجات

المنيا: العظمى 23 درجة - الصغرى 11 درجة

أسيوط: العظمى 25 درجة - الصغرى 12 درجة

سوهاج: العظمى 24 درجة - الصغرى 6 درجات

قنا: العظمى 24 درجة - الصغرى 11 درجة

الأقصر: العظمى 24 درجة - الصغرى 11 درجة

أسوان: العظمى 23 درجة - الصغرى 17 درجة

الوادي الجديد: العظمى 19 درجة - الصغرى 7 درجات

أبو سمبل: العظمى 19 درجة - الصغرى 7 درجات

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي المصري السعودي