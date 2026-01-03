إعادة محاكمة متهم في "مذبحة كرداسة".. السبت

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد جمال ذكي السيد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، والمقيدة برقم 1273 لسنة 2016 جنايات مركز كرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران، وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ويعد المتهم محل إعادة الإجراءات هو رقم 63 في أمر الإحالة، وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد بتاريخ 19 أغسطس 2019، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمته بعد ضبطه وفقًا للقانون.

وتعود وقائع القضية إلى الهجوم المسلح الذي استهدف قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن استشهاد 12 ضابطًا وفرد شرطة وعدد من المدنيين. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامًا نهائية في القضية، تضمنت الإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا، والسجن المؤبد لـ 80 متهمًا، والسجن من 10 إلى 15 عامًا لـ 34 متهمًا، والبراءة لـ 21 متهمًا.

وتواصل المحكمة نظر إعادة إجراءات المتهم لضمان حقه القانوني في الدفاع وسماع أقواله بعد مثوله أمام هيئة المحكمة.