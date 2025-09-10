تحرير 12 محضرًا لمخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز، وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية لرغيف الخبز وضبط المخالفات التي تمس حقوق المواطنين.

وشملت الحملة، التي قادها فريق من المفتشين برئاسة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من مفتشي مديرية التموين، عددًا من القرى والمراكز شملت مركز طلخا (قرى كفور العرب، كفر دميرة القديم، وقرية الأورمان)، مركز المنصورة (قرى طناح وكفر طناح) حيث تم التنبيه على المواطنين بعدم النزول إلى المخابز في أوقات مبكرة قبل الساعة 5 صباحا، مركز دكرنس (قرية الكرما)، مركز ميت غمر (قرى ميت ناجي، كفر الشراقوة، ودنديط).

أسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة متنوعة، أبرزها (7 محاضر لنقص وزن رغيف الخبز بما يتراوح بين 14 و18 جرامًا، وتحرير محضرين لعدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، ومحضر لعدم وجود قوائم بيانات بالمخبز، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضر لضبط شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخابز السياحية في استيلاء واضح على الدقيق المدعم بهدف التربح).

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن الحملات الرقابية تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة وأن القرارات القانونية ستُطبق فورًا.

وقال "مرزوق" حماية حقوق المواطنين واجب وطني، وحملاتنا الرقابية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ على جميع المخابز لضمان وصول الخبز بجودة عالية ووزن كامل لمستحقيه.

كما قال "المحافظ" نولي شكاوى المواطنين اهتمامًا كبيرًا، وفريق الرصد بالمركز الإعلامي يتابعها على مدار 24 ساعة لتحويلها مباشرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الفورية.

وأشار "مرزوق" إلى أن المحافظة ستواصل الحملات المفاجئة على جميع المخابز والمنافذ التموينية في مختلف المراكز، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة في الدعم المخصص لهم.