البحيرة- أحمد نصرة:

في مسجد التوبة بمدينة دمنهور، كان المصلون غارقين في السجود، بينما كانت كاميرا المراقبة ترصد مشهدًا غير متوقع، رجل يتسلل بين الصفوف، يمد يده سريعًا نحو حقيبة يد تركها أحد المصلين، ثم يهرب بها خارج المسجد.

لم يكتشف المصلون ما حدث في لحظته، لكن شقيق صاحب الحقيبة المسروقة حصل على مقطع الفيديو من الكاميرا، وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليشعل حالة من الغضب والاستياء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، كشفت عن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة يد من أحد المصلين داخل مسجد بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وقالت في بيان إن اللص استغل لحظة سجود المصلين، داخل مسجد التوبة، ليلتقط الحقيبة ويفر بها هاربًا خارج المسجد، قبل أن يكتشفه أحد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بالواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبها، وهو عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة وأرشد عن الحقيبة وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية.