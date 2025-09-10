إعلان

من أجل مدارس آمنة.. تطعيم الكلاب الضالة ضد السعار في الإسكندرية- صور

01:19 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

دشن حي العجمي في الإسكندرية حملة لتطعيم الكلاب الضالة ضد السعار، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري المجتمع المدني وجمعية الرفق بالحيوان تحت شعار "من أجل مدارس آمنة".

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بضرورة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين، وتكثيف الجهود لحمايتهم من أي مخاطر قد تهدد سلامتهم.

وتستهدف الحملة محيط المدارس بحي العجمي وعدد من النقاط التي ورد منها شكاوى تجمعات للكلاب للضالة، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وناشدت نور الهدى محمد، رئيس حي العجمي، المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والجمعيات المشاركة، لإنجاح الحملة حرصاً على سلامة المواطنين، مؤكدة استمرار جهود الحي لخدمة المواطن السكندري.




