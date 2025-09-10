إعلان

مصرع شاب عقب سقوطه من علو في "عنيبس" بسوهاج

10:11 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته، عقب سقوطه من علو، بناحية قرية عنيبس بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعو السيد محمد محمد 30 عامًا ويقيم بناحية قرية عنيبس دائرة المركز، مصابًا بكسور متفرقة بالجسم، ادعاء سقوط من علو، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية اللازمة بالمستشفى.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

