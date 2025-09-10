بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، برئاسة الدكتور أحمد حسن سالم، عن زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة لتصل إلى 104 أسرَّة، وذلك بإضافة 6 أسرَّة حديثة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الهيئة للتوسع في خدمات الطوارئ وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد، إلى أن تكلفة تجهيز السرير الواحد في العناية المركزة تصل إلى نحو 16 مليون جنيه.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الكبيرة تعكس حرص الدولة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بأحدث المعايير العالمية، بما يضمن سرعة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.

ولفت إلى أن مستشفى الحياة بورفؤاد قدَّمت منذ بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 2 مليون و750 ألف خدمة طبية وعلاجية، تشمل العمليات وخدمات الطوارئ والفحوصات الطبية والمعملية، مما يؤكد دورها المحوري كواحدة من تسع مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة.

وأكد أن التوسع في خدمات العناية المركزة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحقيق أعلى درجات رضا المنتفعين، بما يتماشى مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن ورش عمل عُقدت لجميع الإدارات على مدار الشهر الماضي لزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرَّة الرعاية المركزة في جميع مستشفيات الهيئة بفرع بورسعيد، وأن ما تحقق من تطوير في مستشفى الحياة بورفؤاد يعكس التزام الهيئة بتحويل مستشفياتها إلى منشآت قادرة على تلبية جميع احتياجات المرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.