الإسكندرية - محمد البدري:

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الصيف الدولي، بحفل موسيقي أحياه الفنان الأردني عزيز مرقة في الساحة الخارجية للمكتبة، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل لافت من الجمهور.

وقدّم مرقة مجموعة من أبرز أعماله الغنائية، منها "وين ما تكوني"، و"أحلى وردة"، و"هي"، و"مجنناني"، و"شايفة إيه"، وغيرها من الأغاني التي لاقت تجاوباً كبيراً من الحاضرين، في ختام احتفالي للمهرجان الذي امتد على مدار ثلاثة أسابيع.

وشهدت دورة هذا العام تنظيم نحو 40 فعالية فنية وثقافية، تنوعت بين حفلات موسيقية لعدد من أبرز الفنانين والفرق الغنائية من مصر والعالم العربي وألمانيا، إلى جانب عروض سينمائية ومسرحية، وفعاليات "ستاند أب كوميدي"، فضلاً عن ندوات وورش عمل فنية هدفت إلى تعزيز التفاعل بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات.

وضم برنامج المهرجان حفلات لعدد من النجوم، من بينهم عمر خيرت، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، إلى جانب عزيز مرقة.

كما أولى المهرجان اهتماماً خاصاً بدعم الفرق الشبابية والمواهب المحلية، حيث شاركت فرق مثل الحضرة، وفؤاد ومنيب، وجدل، وبهججة، وصحبة السمسمية، وموجة، وجاوي، وضفاير، وغيرها من الفرق التي قدمت عروضاً موسيقية متنوعة عكست ثراء المشهد الفني المعاصر.

ويأتي مهرجان الصيف الدولي في إطار جهود مكتبة الإسكندرية لتعزيز الحراك الثقافي والفني، وتوفير منصة تفاعلية تجمع بين الإبداع والتنوع، وتفتح المجال أمام الجمهور للتفاعل مع تجارب فنية متعددة من داخل مصر وخارجها.