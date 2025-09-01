استدرجته سيدة وعذبه عاطل.. السجن 15 عامًا لمتهمين بخطف شاب بالخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 15 عامًا لعاطل، والسجن لمدة عام لربة منزل، لإدانتهما بخطف شخص واحتجازه وتعذيبه وسرقته بالإكراه، بعد استدراجه إلى منزل المتهم الأول بدائرة قسم الخصوص.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية عدد من المستشارين.

كشفت أوراق القضية أن المتهمة "كريمة ع. إ"، 33 سنة، استدرجت المجني عليه "محمد حمزاوي حمزة" إلى مسكن المتهم "محمود أ. ا"، 44 سنة، بحجة توصيلها، وهناك احتجزه المتهمان وقاما بتعذيبه والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين".

أثبتت التحقيقات أن المتهمين أجبرا المجني عليه على التوقيع بالبصمة على 10 إيصالات أمانة تحت التهديد، وسرقا منقولاته ومبالغ مالية كانت بحوزته، كما التقطا له صورًا ومقاطع فيديو دون رضاه لابتزازه وتهديده.