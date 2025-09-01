قبل انطلاق الدراسة.. وزير التعليم يفتتح 5 مدارس جديدة بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خمس مدارس جديدة بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للقليوبية، واستعدادًا لانطلاق العام الدراسي 2025 – 2026.

بدأت الجولة بافتتاح مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي بقرية مرصفا – بنها، التي تضم فصلين لرياض الأطفال، وستة فصول للمرحلة الابتدائية، وثلاثة فصول للمرحلة الإعدادية.

وأشاد الوزير والمحافظ بجاهزية المدرسة ومعاملها، مؤكدين ضرورة توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.

وتفقد الوزير مدرسة الشهيد أشرف كامل الثانوية المشتركة المجاورة، ووجّه بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية بها، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد صلاح صلاح محمود الابتدائية المشتركة، التي تضم 46 فصلًا لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وفي قرية كوم أطرون، افتتح الوزير والمحافظ مدرستين جديدتين: مدرسة فتحي محمد عبد الرحمن الرسمية للغات (34 فصلًا و5 معامل).

وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات، مؤكّدًا أهمية الحفاظ على هذه المنشآت وتوفير بيئة آمنة تساهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

وافتتح الوزير مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طوخ التعليمية، وتضم 11 فصلًا و3 معامل.

واختُتمت الجولة بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالقناطر الخيرية، التي تضم 28 فصلًا و4 معامل مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، حيث أكد الوزير أن هذه المدارس النموذجية تمثل أحد أنجح التجارب التعليمية في مصر.

أكد وزير التعليم أن افتتاح هذه المدارس يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة وتطوير البنية التحتية التعليمية، بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق جودة تعليمية متميزة.

وشدد محافظ القليوبية على أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، لافتًا إلى التعاون المستمر مع الوزارة لتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المراحل.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الافتتاحات عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، بينهم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.