الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة بمركز ومدينة برج العرب، والمسند لمؤسسة شباب 2030، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ أروقة مركز التأهيل الشامل الذي يعد وحدة متكاملة معدة لتوفير برامج التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.

يضم المركز أكثر من خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل "علاج طبيعي، تكامل حسي، تنمية مهارات وقدرات، تدخل مبكر، مكتب تأهيل، حضانات، تأهيل مهني للتأهيل لسوق العمل، فصول أكاديمي، ووحدة للتقييمات".

وتعد مراكز التأهيل الشاملة مؤسسات متخصصة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية وتأهيل شامل بدنيًا، نفسيًا، اجتماعيًا، ومهنيًا، وتقدم برامج تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصعب دمجهم في سوق العمل أو يحتاجون إلى رعاية مستمرة.

ويقدم مركز التأهيل الشامل عددًا من الخدمات منها رعاية داخلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات اجتماعية ونفسية لتكوين عادات اجتماعية سليمة، وتنمية المهارات الحياتية مثل الاعتماد على النفس في الأكل واللبس والنظافة، فضلا عن تدريب مهني في ورش مثل "السجاد، الخزف، الجلود".

وتشمل خدمات مراكز التأهيل الشاملة تقديم إعداد ثقافي وتربوي وديني وترفيهي ورياضي، ودراسة الحالة من جميع الجوانب "الاجتماعية، النفسية، الطبية، والمهنية"، وهناك مراكز تأهيل متخصصة في نوع إعاقة واحد مثل النور والأمل والجمعية المصرية للصم وضعاف السمع ومجمع الإعاقات الشامل للإعاقة الذهنية بعين شمس وهناك مراكز تأهيل تخدم مختلف الإعاقات.

ويشترط للحصول على الخدمة بمراكز التأهيل الشاملة أن يكون سن القبول بالقسم الداخلي من 14 إلى 18 عامًا - وقد يُقبل أقل من ذلك حسب الحالة- وخلو الحالة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية غير المستقرة، وإثبات الحاجة للرعاية الداخلية من خلال بحث اجتماعي، فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية أو الأطراف الصناعية اللازمة، واجتياز اختبارات الذكاء والتأهيل المهني.