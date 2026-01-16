حسام موافي يحذر من "الأكل برا البيت": يسبب مشكلات صحية خطيرة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تناول الطعام خارج المنزل يُعد من أكبر أسباب زيادة الوزن والإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الوجبات الجاهزة أصبح عادة شائعة بين الشباب والأسر.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، إن عددًا كبيرًا من حالات السمنة يرجع بشكل أساسي إلى الوجبات السريعة، وأضاف متسائلًا عن أسباب تفضيل الشباب لهذه الأطعمة على وجبات المنزل المنزلية المتوازنة.

تابع أستاذ الحالات الحرجة أن جرثومة المعدة تنتقل بسهولة شديدة من خلال الطعام خارج المنزل، مؤكدًا أن عدم التأكد من نظافة العاملين بالمطاعم يزيد من مخاطر العدوى، محذرًا من أن هذه العادة تُسبب أضرارًا جسيمة على الجهاز الهضمي والصحة العامة.

وأشار موافي إلى ضرورة إلغاء تناول الطعام خارج المنزل نهائيًا، مشددًا على أن ذلك يحمي من السمنة وجرثومة المعدة ومشكلات صحية أخرى، موضحًا أن النظام الغذائي المتوازن يجب أن يتكون من 45% نشويات، و40% دهون، و15% بروتينات، وهو ما يصعب تحقيقه خارج المنزل.

