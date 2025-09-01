محافظ الشرقية يوجّه بتقديم مساعدات عاجلة وفرص عمل لأسر أولى بالرعاية

الشرقية- ياسمين عزت:

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، عددًا من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك للاستماع إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية.

وخلال الاجتماع، كلّف المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص الطلبات والاستجابة لها في إطار القانون، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على توفير الدعم اللازم للأسر البسيطة ومساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة.

ووجه المحافظ بتوفير 12 فرصة عمل بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف الحالات الصحية والاجتماعية، والإسراع في استخراج بطاقات تكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للمستحقين.

كما وجه بصرف مساعدات عاجلة وشهرية لـ 9 حالات لمدة من 4 إلى 6 أشهر وفقًا للأبحاث الاجتماعية، وتقديم الرعاية الصحية وصرف علاج مجاني لـ 3 حالات والتكفل بـ سداد المصروفات الدراسية لـ 4 طلاب بمراحل التعليم المختلفة.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين الراغبين في مقابلته ضمن اللقاء الجماهيري الأسبوعي، إلى التقدم بطلب رسمي لمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام مرفقًا بالمستندات، ليتم تحديد موعد المقابلة طبقًا لتاريخ التقديم