لحظة هروب شاب من انهيار مفاجئ لعقار بالإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد عامر:

نجا شاب من الموت المحقق بعدما انهارت أجزاء من عقار في منطقة القباري بحي غرب الإسكندرية، أثناء مروره في الشارع لحظة الانهيار، قبل أن يفر هاربًا.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 8 بشارع العلويين، وانتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار قديم، وسقطت أجزاء منه دون وقوع إصابات، فيما وثقت كاميرات المراقبة لحظة الانهيار ونجاة الشاب.

وجرى فرض كردون أمني حول العقار، وجاري إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.