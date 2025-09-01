إعلان

لحظة هروب شاب من انهيار مفاجئ لعقار بالإسكندرية (فيديو وصور)

12:00 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سقوط أجزاء من عقار على شاب بالإسكندرية (3)
  • عرض 6 صورة
    سقوط أجزاء من عقار على شاب بالإسكندرية (5)
  • عرض 6 صورة
    سقوط أجزاء من عقار على شاب بالإسكندرية (6)
  • عرض 6 صورة
    سقوط أجزاء من عقار على شاب بالإسكندرية (1)
  • عرض 6 صورة
    سقوط أجزاء من عقار على شاب بالإسكندرية (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر:

نجا شاب من الموت المحقق بعدما انهارت أجزاء من عقار في منطقة القباري بحي غرب الإسكندرية، أثناء مروره في الشارع لحظة الانهيار، قبل أن يفر هاربًا.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 8 بشارع العلويين، وانتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار قديم، وسقطت أجزاء منه دون وقوع إصابات، فيما وثقت كاميرات المراقبة لحظة الانهيار ونجاة الشاب.

وجرى فرض كردون أمني حول العقار، وجاري إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار مفاجئ لعقار النيابة العامة انهيار عقار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة