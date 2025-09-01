إعلان

سكرتير عام محافظة الأقصر يتابع أعمال إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي- صور

02:07 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
    أعمال إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي
    أعمال إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي
الأقصر - محمد محروس:

تابع اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، أعمال إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي بمنطقة الحمزية بقرية الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية، بحضور اللواء هاني عبد العزيز مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

أكد عاشور خلال متابعته للموقف، أنه لن يتم قطع المياه عن المواطنين، موضحًا أن الشركة قامت بالدفع بالمعدات وبدلات سحب المياه للتعامل السريع مع الكسر، حيث تجري حاليًا أعمال الصيانة والإصلاح على الفور للسيطرة على الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

أعمال إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي كسر خط طرد الصرف الصحي الصرف الصحي بالأقصر الأقصر
