"مات ساجدًا".. وفاة رجل أثناء صلاة المغرب بأشمون في المنوفية

02:04 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

حالة من الحزن الشديد خيّمت على أهالي قرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب وفاة رجل أثناء صلاة المغرب بالجامع الكبير أحد أكبر مساجد القرية.

أوضح مقربون لأسرة الفقيد أنه يُدعى "رشدي توفيق عبد الهادي"، إذ كان يؤدي صلاة السُنّة قبل صلاة المغرب أمس الأحد، وأثناء سجوده في الركعة الثانية سقط مغشيًا عليه، مما دفع باقي المُصلين لفحصه لكن تبين أنه قد فارق الحياة.

أشار رواد الجامع الكبير بقرية مجريا، أن الراحل عُرف عنه حبه للمساجد والصلاة بها في أوقاتها، مؤكدين أن تشييع جثمانه وصلاة الجنازة سيكون عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين من ذات المسجد.

