براءة أسرة من تهمة هتك عرض طليق معلمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم السبت، ببراءة أفراد أسرة تضم سيدة تعمل معلم أول من التهم المنسوبة إليهم بانتهاك آدميّة طليقها، والتعدي عليه بالضرب ما أدى إلى تهشيم أسنانه وهتك عرضه، وذلك بسبب خلافات تتعلق بعملية الانفصال بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في القضية رقم 5712 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1887 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال 5 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بقرية محلة أبوعلي إلى محكمة جنايات فوه، بتهمة هتك عرض طليق المتهمة الأولى، وخطفه بالتحايل بعد استدراجه وانتهاك آدميته.

ووفقًا لقرار الإحالة، فإن المتهمة الأولى، طليقة المجني عليه، استدرجته حيلة إلى مسكنها في قرية محلة أبوعلي بزعم تصفية خلافاتهما، حيث تم احتجازه والتعدي عليه جسديًا وهتك عرضه باستخدام "جنزير حديدي"، كما تم التقاط صور خاصة له أثناء ارتكاب الجريمة.

سجلت النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، الصادر من مستشفى دسوق العام، وتبين إصابته بكدمات متعددة وسحجات وكسر في الأسنان والفك السفلي، إلى جانب إصابات أخرى في اليدين والذراعين.