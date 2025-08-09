السيطرة على حريق داخل مصنع جينز بالإسماعيلية وإسعاف مصابين بالاختناق

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، اليوم السبت، بلاغًا باندلاع حريق في مخلفات داخل مصنع “فيريتكال جينز” بالمنطقة الصناعية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث يجري التعامل مع النيران والسيطرة عليها، مع استمرار المتابعة حتى التأكد من إخمادها بالكامل.

وأفادت المعلومات الأولية بوجود حالات اختناق بين العاملين بالمصنع، ويجري حصر أعداد المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لرفع آثار الحريق والوقوف على ملابساته.