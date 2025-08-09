انتصار على السرطان وهدية رئاسية.. قصة زفاف لا تُنسى في الغربية (صور)

كتب - مختار عاشور:

في مشهد إنساني استثنائي، تحولت قرية مشلة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ليلة أمس، إلى ساحة فرح غامر، حين حضر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حفل زفاف الشاب أحمد ياسر المسيري، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاملًا معه بوكيه ورد أهداه الرئيس بنفسه للعريس، في لقطة ذكّرت الجميع بمشهد فيلم "زواج بقرار جمهوري".

أحمد، الذي عُرف قبل عشر سنوات بـ"طفل السرطان"، التقى الرئيس السيسي لأول مرة عام 2015 داخل القصر الجمهوري، وكان حينها في السادسة من عمره، يصارع سرطان الدم ويتلقى علاجه في مستشفى 57357. يومها، تعهد الرئيس بدعمه، ومنذ ذلك الحين، تحوّلت قصة أحمد إلى رمز للإرادة والأمل.

سنوات من العلاج والكفاح لم تذهب هباءً، فالشاب الذي تحدى المرض بكل قوة عاد للحياة أقوى من أي وقت مضى، ليقف بالأمس وسط أهله وأحبته عريسًا، يروي للعالم أن الأمل قادر على الانتصار.

أهالي القرية خرجوا جميعًا لمشاركة أحمد فرحته، وسط أجواء احتفالية امتزجت فيها الزغاريد بالدموع، دموع فرح بعودة البسمة إلى وجه شاب تحدى الموت ليبدأ فصلاً جديدًا من حياته، يحمل معه رسالة أمل لكل من يخوض معركة مشابهة.