حملات تفتيشية بأسوان لضبط الأسواق وتأمين بيئة العمل (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية العمل بمحافظة أسوان، اليوم السبت، تنفيذ حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التجارية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف ضبط الأسواق وتأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت من كافة المخاطر المحتملة.

وقال محمود عيسى، وكيل مديرية العمل: "إن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة".

وأشار إلى أن الحملة طبّقت أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، سواء في مجال السلامة والصحة المهنية أو في مجال تأمين بيئة العمل، كما استهدفت التأكد من توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة، وضمان الحماية اللازمة للعاملين، والتأكد من حصولهم على حقوقهم التي كفلها القانون كاملة.







