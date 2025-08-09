رفع آثار تسرب زيت بطريق الزنكلون بعد انقلاب سيارة نقل بالشرقية - صور

الشرقية - ياسمين عزت:

كثفت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بقيادة شعبان أبو الفتوح رئيس المدينة، جهودها لرفع آثار زيت الطعام الذي انسكب على الطريق جراء حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعدد كبير من العبوات، وذلك بتوجيهات محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني.

وسارعت الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما فيها قوات الدفاع المدني والمرور، إلى موقع الحادث لرفع آثار الانسكاب وتسيير الحركة المرورية. وأكد رئيس المدينة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على تلفيات مادية في السيارة وعمود إنارة.

وأشرف رئيس المركز على أعمال رفع السيارة وإزالة آثار الزيت المتسرب من الطريق، مما ساهم في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في وقت قياسي.



وأشاد شهود العيان بسرعة تحرك المسؤولين، وهو ما حال دون تفاقم الموقف أو حدوث ازدحامات مرورية.







