القبض على 4 أشخاص متهمين بترويع مرشح بانتخابات الشيوخ بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 4 أشخاص يشتبه في تورطهم بمحاولة ترويع أحد المرشحين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك أثناء سيره على الطريق السريع، في واقعة تم توثيقها عبر بث مباشر على فيسبوك.

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر أن المتهمين يخضعون حاليًا للاستجواب، وجاري فحص الأدلة والمقاطع المصورة المرفقة بمحضر الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضهم على جهات التحقيق، مع استمرار الجهود لكشف جميع ملابسات الحادث.

وكان المرشح العمدة محمد محمود ياسين قد نشر عبر صفحته على "فيسبوك" مقطع فيديو قال إنه يوثق الواقعة، موضحًا أنه تعرض للمطاردة والتهديد المباشر من قبل سيارتين – إحداهما هيونداي سوداء والأخرى متسوبيشي فضية – أثناء انتقاله من قرية العبيرات في اتجاه إسنا، حيث سمع عبارات تهديد مثل: "العملية لازم تنجح.. ومعانا الحديدة وجاهزين للضرب.

وأضاف ياسين أنه حرر محضر رسمي في مركز شرطة أرمنت، مطالبًا بسرعة ضبط الجناة، وهو ما أسفر عن القبض على 4 متهمين حتى الآن.

من جانبه أصدرت حملة النائب محمد عبد العليم الضبعاوي، أحد المرشحين في جولة الإعادة، بيانًا نفت فيه أي صلة لها بما جرى، مؤكدة تمسكها بالتنافس الشريف ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإساءة أو التجاوز.

وجاء في البيان: "تاريخنا يشهد بعدم صدور أي تجاوز منا في حق أي شخص، وما يتداول عبر بعض الصفحات الوهمية من ادعاءات باطلة لا أساس له من الصحة، ويهدف فقط إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق".