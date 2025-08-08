محافظ الإسماعيلية يتفقد بازار المانجو بالقرية الأوليمبية   

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، بازار عرض جميع أنواع المانجو الإسماعيلاوي بالقرية الأوليمبية، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثالث للمانجو ٢٠٢٥.

شارك في الجولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية، إلى جانب سفراء وقناصل ١٧ دولة.

البازار ضم أصناف المانجو الشهيرة بالإسماعيلية، التي تتميز بجودتها بفضل طبيعة التربة، إضافة إلى منتجات مصنعة من المانجو مثل المثلجات والعصائر والحلويات، بهدف الترويج للمحصول وفتح آفاق استثمارية وتسويقية جديدة، مع تعزيز مكانة المحافظة سياحيًا. كما شمل البازار معرضًا لوحدة تكافؤ الفرص ومبادرة “أيادي مصر” بمشاركة خمس عارضات قدمن منتجات تراثية وحرف يدوية متنوعة.

وأعرب المحافظ عن شكره لجميع الجهات المشاركة في تنظيم المهرجان، مؤكدًا أن الفعالية جاءت بتعاون عدة مؤسسات، منها هيئة قناة السويس، جامعة قناة السويس، ومؤسسات تجارية وزراعية محلية، بما يحقق أقصى استفادة من الحدث.

كما أشاد “أكرم” بالقرية الأوليمبية، واصفًا إياها بأنها “كنز سياحي ورياضي” يجب دعمه وتطويره، مشيرًا إلى جهود رفع كفاءتها منذ أكتوبر الماضي، حيث تضم ١٤٠ غرفة فندقية، ملاعب رياضية متنوعة، صالة مغطاة، چيمانزيوم، ساونا، حمام سباحة أوليمبي، قاعات اجتماعات، ومسجد، إضافة إلى موقعها المميز المطل على قناة السويس وسط مساحات خضراء واسعة.

وأوضح أن القرية استضافت على مدار السنوات فعاليات رياضية، معسكرات منتخبات، مؤتمرات، وورش عمل، لتصبح منشأة متكاملة تجمع بين الرياضة، السياحة، والثقافة.