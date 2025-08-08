فاجعة على الطريق.. بني حميل بسوهاج تودع 9 أشخاص في حادث صحراوي الجيزة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لم يكن صباح اليوم الجمعة، عاديًا في قرية بني حميل والقرى المجاورة التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج؛ فقد تحوّل هدوء الريف المعتاد إلى صمت ثقيل، يقطعه بكاء موجع وصرخات فقد، بعد أن هزّ القلوب خبرٌ مفجع: مصرع 7 من أبناء القرية وإصابة 44 آخرين في حادث تصادم مأساوي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الجيزة.

كان الضحايا يستقلون أتوبيس نقل جماعي متجهًا إلى محافظتي القاهرة والجيزة، قبل أن تصطدم الحافلة بسيارة نقل "تريلا" تحمل حفارًا، في مشهد مأساوي لم يسرق الأرواح فقط، بل انتزع البهجة من بيوت بأكملها، وخيّم الحزن على القرية بأسرها.

في بني حميل والقرى التي ينتمي إليها المصابون، بدت الشوارع خالية إلا من مجموعات صغيرة تتناقل أخبار الحادث بقلوب واجفة، بينما أُغلقت كثير من المحال حزنًا، لا بقرار رسمي بل بوجع جماعي عمّ المكان.

أما شباب القرية، فقد توجه معظمهم إلى المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين يبحثون بين الأسماء عن قريب أو صديق، في سباق مع الزمن بين الأمل والخوف.