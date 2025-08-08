إعلان

ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة داخل مصنع مخللات بالقليوبية - صور

12:03 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة داخل مصنع مخللات بالقليوبية
  • عرض 4 صورة
    ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة داخل مصنع مخللات بالقليوبية
  • عرض 4 صورة
    ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة داخل مصنع مخللات بالقليوبية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في القليوبية، حملة مكثفة على المحال والمنشآت الغذائية بمركز بنها، أسفرت عن ضبط مصنع مخللات غير مرخص، يقوم بتصنيع وتداول منتجات غذائية داخل بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملة، التي جاءت بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد جمال، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، عن ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت:

2500 كجم من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات.

560 كجم من الطرشي (المخللات) متغيرة في خواصها الطبيعية، جرى تصنيعها في ظروف غير صحية.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وسحب عينات عشوائية منها لإرسالها إلى معامل بنها للتحليل، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تحرير محضر آخر لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، والتوصية بغلق المصنع لوجود خطر داهم على الصحة العامة، لحين توفيق أوضاعه القانونية والصحية.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار حملاتها المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط مصنع مخللات محافظة القليوبية أسامة الشلقاني وزارة الصحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام