ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة داخل مصنع مخللات بالقليوبية - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في القليوبية، حملة مكثفة على المحال والمنشآت الغذائية بمركز بنها، أسفرت عن ضبط مصنع مخللات غير مرخص، يقوم بتصنيع وتداول منتجات غذائية داخل بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملة، التي جاءت بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد جمال، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، عن ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت:

2500 كجم من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات.

560 كجم من الطرشي (المخللات) متغيرة في خواصها الطبيعية، جرى تصنيعها في ظروف غير صحية.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وسحب عينات عشوائية منها لإرسالها إلى معامل بنها للتحليل، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تحرير محضر آخر لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، والتوصية بغلق المصنع لوجود خطر داهم على الصحة العامة، لحين توفيق أوضاعه القانونية والصحية.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار حملاتها المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم.