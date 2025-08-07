إعلان

غلق 6 مخابز وتحرير 15 محضرًا في حملة على المنشآت الغذائية بالشرقية

01:47 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حملة موسعة للرقابة على المنشآت الغذائية (4)
  • عرض 4 صورة
    حملة موسعة للرقابة على المنشآت الغذائية (3)
  • عرض 4 صورة
    حملة موسعة للرقابة على المنشآت الغذائية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة للرقابة على المنشآت الغذائية والمخابز بمركز ومدينة القرين، أسفرت عن غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضر مخالفة، في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة، التي قادها الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية، رصدت نقصًا شديدًا في الاشتراطات الصحية داخل 6 مخابز بلدية، مما استدعى مخاطبة الجهات المختصة لغلقها لما تمثله من خطر على صحة المواطنين.

كما تم سحب 6 عينات غذائية من المنشآت لفحصها في المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور أحمد البيلي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، ووجه الشكر لفرق الطب الوقائي ومراقبة الأغذية على جهودهم المستمرة في حماية صحة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق 6 مخابز الشرقية مديرية الشئون الصحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم