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أثناء لهوهما.. مصرع طفلين شقيقين تحت أنقاض حائط في سوهاج

08:14 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

إسعاف أرشيفية

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهدت قرية تابعة لمركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، مأساة إنسانية مؤلمة، حيث لقي طفلان شقيقان مصرعهما إثر سقوط حائط عليهما أثناء لهوهما بالقرب من موقع بناء.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع طفلين نتيجة سقوط حائط من البلوك الأبيض عليهما، في نطاق مركز شرطة دار السلام.

وتبين أن الطفلين هما حمزة حاتم حمدي (10 سنوات) وشقيقه عبدالله (14 سنة)، وكانا يلهوان بجوار أحد مواقع البناء، قبل أن يسقط عليهما الحائط، ما أدى إلى مصرعهما في الحال.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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