طوابير ناخبين في الساعات الأخيرة لانتخابات الشيوخ بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، شهدت لجان الاقتراع بمحافظة جنوب سيناء تدفقًا كبيرًا من المواطنين، الذين شكلوا طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم، بالتزامن مع انكسار موجة الطقس الحار.

وسُجل إقبال لافت من السيدات بشكل خاص، إلى جانب الحضور الكثيف في لجان الرجال، وسط جهود حشد من الأحزاب السياسية التي عملت على تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

من جانبه، يتابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في طور سيناء، مشيدًا بجهود العاملين في تأمين وضمان انتظام التصويت.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وانضباط، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية حتى إغلاق الصناديق، داعيًا المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني.