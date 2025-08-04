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غرق طفلين شقيقين في نهر النيل بالوليدية شرقي أسيوط

10:38 م الإثنين 04 أغسطس 2025

إسعاف أرشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الإثنين، داخل مياه نهر النيل بمنطقة الشيخوة بالوليدية التابعة لحي شرق مدينة أسيوط، في حادث مأساوي أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين في مياه النيل بمنطقة الوليدية.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وضباط قسم ثانٍ أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق، إلى موقع الحادث، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، حيث بدأت أعمال البحث والانتشال.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الطفلين هما: "آدم ياسر صديق" (12 عامًا)، وشقيقه "أحمد" (10 أعوام)، وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانيهما من المياه، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الإيمان الجديدة، تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلين توجها إلى النهر للسباحة، إلا أن تيار المياه جرفهما، ما أدى إلى غرقهما في الحال.وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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