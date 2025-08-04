محافظ الشرقية ينعى مدير مدرسة توفي داخل لجنة انتخابية

الشرقية - ياسمين عزت:

نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محمد إسماعيل عبد القادر، مدير مدرسة حمد موسى الابتدائية التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، والذي وافته المنية اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب، وذلك خلال تواجده بمقر لجنته الانتخابية المنعقدة بالمدرسة أثناء متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وزملائه في قطاع التربية والتعليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد الأشموني أن الفقيد كان يؤدي عمله بإخلاص ويتابع سير الانتخابات على الوجه الأكمل حتى لحظاته الأخيرة، موجهاً بسرعة توفير كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسرته وتلبية احتياجاتهم.

واختتم المحافظ قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا اليوم نموذجًا مشرفًا في أداء الواجب".