وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد التأمين الطبي لانتخابات الشيوخ - صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، جولة تفقدية لمتابعة الفرق الطبية المكلفة بالتأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ، ومتابعة تقديم خدمات الإسعافات الأولية، والرعاية الصحية للناخبين وخاصة كبار السن.

يأتي ذلك ضمن تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى للتأمين الطبي في كافة لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدن المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة: "إنه يجري تنسيقًا دائمًا مع كافة المنشآت الصحية داخل المحافظة، وهيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى هيئة الإسعاف ومنظومة الطوارئ بوزارة الصحة".

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات، مع توفير جميع المستلزمات الطبية من أدوية ولقاحات وأمصال، ومخزون كافٍ من فصائل الدم والأكسجين.

وأوضح أنه تم نشر الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة أمام اللجان، وبالتنسيق مع كافة الهيئات الصحية بالمحافظة، لتقديم كافة الخدمات الطبية، والفحص الطبي وقياس ضغط الدم والسكر، إلى جانب تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين، وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى والدعم المستمر المقدم من وزارة الصحة والسكان ومحافظة جنوب سيناء.