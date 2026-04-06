المنامة (أ ش أ)

أكد المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين استمرار عمليات الرصد البيئي لمستويات جودة الهواء في أجواء مملكة البحرين على مدار الساعة وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الراهنة، وفي أعقاب استهداف العدوان الإيراني لإحدى المنشآت وعدد من الوحدات التشغيلية بمنشأة أخرى في ساعات الصباح الأولى.

وأشار المجلس -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- إلى أن الفرق المختصة نفذت مسحًا ميدانيًا شاملًا لمحيط المنشآت والمناطق السكنية المجاورة، حيث أظهرت النتائج عدم تسجيل أي تجاوزات أو مستويات غير طبيعية في جودة الهواء.

وأوضح المجلس البحريني أن أعمال المتابعة تتم ضمن إجراءات احترازية مستمرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن خطط الطوارئ المعتمدة، بما يضمن مراقبة مؤشرات الانبعاثات وتعزيز السيطرة البيئية، مؤكدًا أن محطات الرصد في مختلف المحافظات تعمل بكفاءة عالية لتحديث البيانات بشكل دوري ورصد أي تغيرات محتملة.

ودعا المجلس الأعلى للبيئة بالمملكة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، مؤكدًا استمرار متابعة الموقف الميداني وإصدار التحديثات اللازمة عند الحاجة.