محافظ الدقهلية ينعي "شهيد الغربة": فقدنا نموذجًا في الإخلاص والتفاني (صور)

كتب : رامي محمود

11:30 م 05/04/2026
    محافظ الدقهلية يودّع شهيد الغربة حسام صادق (4)
    محافظ الدقهلية يودّع شهيد الغربة حسام صادق (5)
    محافظ الدقهلية يودّع شهيد الغربة حسام صادق (3)
    محافظ الدقهلية يودّع شهيد الغربة حسام صادق (6)
    محافظ الدقهلية يودّع شهيد الغربة حسام صادق (7)
    محافظ الدقهلية يودّع شهيد الغربة حسام صادق (2)

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن مصر فقدت أحد أبنائها البررة، ممن أدوا رسالتهم المهنية والوطنية بصدق وشرف، مؤكدًا أن الشهيد المهندس حسام صادق خليفة يحظى بكل التقدير والاحترام، وأن ذكراه ستظل حاضرة بما قدمه من سيرة طيبة وعطاء مخلص.

مشاركة رسمية في الجنازة

جاء ذلك عقب مشاركة محافظ الدقهلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في أداء صلاة الجنازة على شهيد الواجب المهندس حسام صادق خليفة، الذي توفي نتيجة تعرضه لشظايا جراء اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصاروخ في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

تشييع الجثمان في مسقط رأسه

شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في قرية دنديط التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، في مشهد مهيب سيطرت عليه مشاعر الحزن بين الأهالي وأقاربه ومحبيه.

تقديم واجب العزاء

تقدم محافظ الدقهلية ووزير البترول بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وزملائه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

تفاصيل الوفاة وفق بيان الوزارة

بحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، كان المهندس حسام صادق خليفة يشغل منصب مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجيت - فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفي أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في منطقة حبشان بإمارة أبوظبي، خلال عمليات الإخلاء التي أعقبت اندلاع حريقين بالموقع نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية.

محافظ الدقهلية حسام صادق طارق مرزوق الحرب الأمريكية الإيرانية

