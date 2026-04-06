قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن ما نُسب إليه بشأن وفاة حقل ظهر غير صحيح تمامًا، واصفًا استخدام لفظ "الوفاة" بأنه غريب ولا يصدر عن متخصص.

وأوضح يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حقل ظهر، الذي اكتُشف عام 2015 وبدأ تشغيله في 2018، ما زال أكبر حقل لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وأن انخفاض الإنتاج الحالي طبيعي نتيجة الاضمحلال الطبيعي للآبار، وهو أمر يحدث في جميع حقول الغاز حول العالم.

وأضاف: "حقل ظهر فات على تشغيله حوالي 6 سنوات، في الفترة دي فيه حاجة اسمها التناقص الطبيعي نتيجة الاضمحلال بسبب فقد السحب الطبيعي من آبار الغاز، وده شيء علمي ومتعارف عليه".

وأشار إلى أن إدارة الحقل تتم بانضباط شديد نظرًا لحساسية العمل في المياه العميقة، حيث يتولى الخبراء الإيطاليون بالشراكة مع الخبراء المصريين مسؤولية القرارات الفنية، مؤكداً أن هناك عمليات تصحيح مستمرة وحفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج.

وكشف يوسف أن تصريحاته أُسيء فهمها خلال حوار صحفي، حيث تحدث عن طبيعة عمل الحقول والغاز، لكن تم تحريف كلامه ونشره بشكل غير دقيق، مما تسبب في إحباط واسع لدى المواطنين.

وأكد أنه شعر باستياء شديد من نسبة هذه التصريحات إليه، خاصة أنه يعتبر نفسه من خبراء البترول والغاز، مشددًا على أن الحقل يعمل بكفاءة وأن ما يُثار حول وفاته لا أساس له من الصحة.