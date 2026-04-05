أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "مازدا" Mazda التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة اليابانية في مصر، والتي شهدت ارتفاعات تتراوح بين 99 و100 ألف جنيه.

وتعد الزيادة الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية هي الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي، وتحديدًا بعد طرح موديلات 2026 من طرازات مازدا المتوفرة للمستهلكين في السوق المصري.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الأسعار الجديدة لسيارات مازدا في مصر:

أسعار مازدا 3

ارتفعت أسعار مازدا 3 موديل 2026 وفقًا لأحدث قائمة بقيمة ثابتة 99 ألف جنيه، وبات سعرها الجديد مليون و589 ألف جنيه لنسخة السيدان، ومليون و599 ألف جنيه لنسخة الهاتشباك.

تعتمد السيارة بنسختيها سيدان وهاتشباك على نفس منظومة القوة والتجهيزات، إذ تقدم بمحرك سعة 1.5 لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع أمامي.

في الداخل، توفر مازدا 3 موديل 2026 شاشة وسطية لنظام الترفيه، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف. كما زودت السيارة بأنظمة أمان متقدمة مثل ABS، وEBD، وESP.

وتضيف الفئة الأعلى تجهيزات –الهاتشباك- تشمل كاميرا خلفية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، مقاعد بتصميم رياضي.

أسعار مازدا CX-3 الجديدة

زادت السيارة مازدا CX-3 التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بقيمة 100 ألف جنيه مقارنة بآخر تسعير معلن في ديسمبر الماضي، وبعد الزيادة أصبح سعرها الجديد مليون و299 ألف جنيه.

تقدم مازدا CX3 بمحرك 1500 سي سي موزع على 4 سلندرات يعمل عبر سحب طبيعي للهواء لتوليد 110 حصان من القوة وعزم 144 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب نقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

تمتلك السيارة أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك Traction Control وفرامل يد كهربائية وحساسات ركن خلفية بكاميرا بجانب وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وجانبية وستائرية.

كما يتوفر بالسيارة شاشة للعدادات الرقمية وأخرى وسطية قياسها 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي من 6 سماعات ومثبت سرعة.

أتى ذلك بالإضافة لحساسات للمطر وللإضاءة الـLED الأمامية والخلفية بالإضافة لطي كهربائي للمرايا الجانبية وكسوة جلية لعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة وتكييف هواء يدوي بينما اعتمدت السيارة على جنوط قياس 16 بوصة.

