رهن مهدي طباطبائي، نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لشؤون الاتصالات، استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز بالحصول على تعويضات مالية شاملة عن خسائر حرب إيران، ردا على الإنذار الأخير الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شروط طباطبائي لإعادة فتح مضيق هرمز في ظل حرب إيران

وأوضح طباطبائي، أن الممر المائي الاستراتيجي لن يشهد عودة النشاط الملاحي إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على الدمار الذي خلفه النزاع، بموجب نظام قانوني جديد يعتمد على استقطاع جزء من عائدات رسوم العبور.

واعتبر نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني أن لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام لغة حادة في رسالته الأخيرة يعكس حالة من "اليأس والغضب الشديدين"، متهما واشنطن بإشعال فتيل مواجهة شاملة في المنطقة وتعميق الصراع إيران وأمريكا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يصر فيه المسؤولون في طهران على فرض رسوم مقابل المرور الآمن لناقلات النفط، وهو التوجه الذي يلقى معارضة واسعة من الحكومات وشركات الشحن الدولية.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، يرى مراقبون أن هذا الموقف يضع استقرار إمدادات الطاقة العالمية على المحك، مع استمرار حالة الاستنفار التي تفرضها حرب إيران وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي في ظل المواجهة المفتوحة بين إيران وأمريكا.

تحذيرات من استهداف المدنيين في صراع إيران وأمريكا

من جهتها، وصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها وعيد صريح بتدمير البنى التحتية الأساسية اللازمة لبقاء المدنيين، محملة الولايات المتحدة وجيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي تصعيد قد يطال المنشآت الحيوية.

وشددت البعثة في بيان رسمي على أن المجتمع الدولي يواجه التزامات قانونية حتمية لمنع وقوع ما وصفته بـ"جرائم الحرب الوحشية"، داعية إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء الأزمة.

