لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخران، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع الأسمنت، بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف، إلى جانب سيارة إطفاء وأخرى للإنقاذ البري.

الضحايا والمصابون

أسفر الفحص الأولي عن وقوع تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص في الحال، وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة. وتم نقل الجثث إلى المشرحة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.