استغاثت المطربة ياسمين نيازي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بسبب أزمة نشبت بينها وبين جيرانها، على خلفية رعايتها لعدد من الكلاب في المنطقة.



ماذا قالت ياسمين نيازي

وكتبت ياسمين: "الجيران بيعملولي مشكلة بسبب الكلاب، كأني أنا اللي مربية وخالقة الكلاب، كل ده عشان مخليتهمش يموتوهم. وكل حد يقولك أنا فلان وبشتغل كذا".

وتابعت ياسمين نيازي: "طب يا حكومة بلدي، أنا إنسانة ماليش غير ربنا، ممكن تقفوا معايا لأني معملتش غير اللي يرضي ربنا وبمنتهى الأدب، والفيديو يشهد".

وأضافت: "موبايلي فصل وأنا في اللايف، وكل ده لحد دلوقتي، وأنا لسه طالعة بيتي وبيهددوا بقتل الكلاب، وبيكلموني إني متدخلش في نقلهم، بقولهم كلموا الصحة وعرفوهم المشكلة، مش إنت اللي تخطف كلاب وتقتلها في السر، لولا ربنا فضحكم".

أبرز أعمال ياسمين نيازي الغنائية



يذكر أن أبرز أعمال المطربة ياسمين نيازي، أغاني "بروحلك"، "رافضة الفكرة"، "قليل الحيلة"، "سلامات يا هوى"، "شكلك هتوحشني"، وغيرها

