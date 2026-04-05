إعلان

ترامب: نحن في مفاوضات متقدمة للغاية مع إيران وتسير بشكل جيد

كتب : عبدالله محمود

10:49 م 05/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يمكن للولايات المتحدة أن تتوصل لاتفاق مع إيران بحلول يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أنه في حال عدم حدوث ذلك، ستتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات حاسمة.

وأكد ترامب في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الولايات المتجدة في مفاوضات متقدمة للغاية مع إيران، مشيرًا إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى "أن هناك فرصة جيدة لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا، فسيقوم بتدمير كل شيء هناك".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المحادثات يقودها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق.

واتهم ترامب الإيرانيين بمحاولة المماطلة خلال المفاوضات الجارية. قائلا: "قبل أيام قليلة وافقوا على الاجتماع، لكنهم طلبوا تأجيله لخمسة أيام. فسألتهم: لماذا خمسة أيام؟ إنهم يماطلوننا فقط. ثم قررت مهاجمة الجسر".

وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي بشكل مباشر إيران عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، متوعدا بضربات تستهدف البنية التحتية الإيرانية.

وقال ترامب: "سيكون يوم الثلاثاء هو يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك مجتمعا في يوم واحد داخل إيران"، مضيفا بنبرة تحدٍ: "لن يكون هناك شيء يُشبهه على الإطلاق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الإدارة الأمريكية حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط مفاوضات إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

أخبار المحافظات

اقتصاد

نصائح طبية

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

